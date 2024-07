Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann eine neue Ära: Die alten europäischen Kolonialmächte waren stark geschwächt, in Asien und Osteuropa war ein sozialistisches Weltsystem entstanden, und die nationalen Befreiungsbewegungen in Afrika und Asien waren mit einer neuen Dynamik ausgestattet. Während die imperialistischen Staaten gegen Ende der 1940er Jahre sowohl dem sozialistischen Lager als auch den nationalen Befreiungsbewegungen immer aggressiver begegneten, be...