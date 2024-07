Da der Hafen von Algier nicht tief genug war, mussten die Passagiere des am 20. Februar 1882 eintreffenden Dampfschiffs »Said« bei schlechtem Wetter auf kleine Boote umsteigen, um an Land zu kommen. In den folgenden Tagen veröffentlichten mehrere lokale Zeitungen die Passagierlisten. Gleich nach den Adeligen fungierte Dr. Karl Marx. Friedrich Engels hatte den schwer von Lungen- und Rippenfellentzündungen gezeichneten theoretischen Kopf der kommunistischen politische...