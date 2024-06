Vor einiger Zeit ist ein guter Freund von mir verstorben. Das wäre an sich kein Anlass, hierüber zu schreiben. Aber zu meiner Überraschung erhielt ich ein paar Wochen später von seinen Angehörigen die Nachricht, dass er mir seinen Weinkeller – dessen Inhalt wir zu seinen Lebzeiten gerne hin und wieder zugesprochen hatten – vermacht habe. So stand dann irgendwann eine Kleinbusladung Wein in meinem Keller – ungefähr 50 teilweise angebrochene Kartons mit Flaschen vor a...