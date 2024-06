Dinge, Personen, Namen seien Schachteln, aus denen sich etwas von ganz anderer Form, ganz anderem Wesen, ein im Maß unangemessener Inhalt herausziehen lasse, schreibt Gilles Deleuze über die Orts- und Eigennamen-Magie bei Proust. Der Name »Guermantes« selbst ist ein berühmtestes Beispiel: »Der Name Guermantes von damals ist aber auch wie einer jener kleinen Ballons, in die man Sauerstoff oder ein anderes Gas eingeschlossen hat: bringe ich ihn zum Platzen und lasse h...