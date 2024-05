All-inclusive, Ferien als Rückzug in den Mutterleib. Geschieht das obendrein schwimmend, dann kommt man dem Gefühl von Fruchtwasser und Nahrungszufuhrschnüren am Nabel postnatal und bei Bewusstsein kaum anders so nah.

David Foster Wallace (1962–2008) gruselte das Meer. Als er sich für eine Reportage für eine Karibikkreuzfahrt einschiffen ließ, schauderte der Agoraphobe beim Anblick der Wasserweiten. Nur seine Mitreisenden machten ihn beklommener. Also verbrachte er ...