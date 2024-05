Die israelische Armee dringt in das Dorf Deir Al-Ghusun nördlich von Tulkarm ein, um ein Haus zu zerstören. Die Dorfbewohner setzen sich zur Wehr, zwölf Stunden lang. Die blutige Bilanz an diesem 4. Mai: Fünf Menschen werden erschossen, darunter wohl vier Hamas-Kämpfer. Das Haus und die gesamte Umgebung sind dem Erdboden gleichgemacht – Gaza in der Westbank.

Im Dorf Al-Sawija erschießt die Armee den Fahrer eines Krankenwagens, in dem Verletzte zum Krankenhaus in ...