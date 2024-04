Die Bilder lächelnder Soldaten mit roten Nelken in ihren Gewehrläufen, von jubelnden Menschenmengen umgeben, gingen am 25. April 1974 rasch um die Welt und verkündeten das Ende der am längsten andauernden faschistischen Diktatur Europas. 1933 hatte der portugiesische Machthaber António Salazar mit einer neuen Verfassung faschistischen Typus die Grundlage für einen autokratischen Staat geschaffen, den »Estado Novo« (auf deutsch »Neuer Staat«). Jahrzehntelang unterdrü...