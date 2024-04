Behinderung, Schwerbehinderung – was kommt einem zuerst in den Sinn? Richtig: körperliche Einschränkungen. Aber das Thema ist weiter gefasst, deutlich: Darunter fallen gleichfalls psychische, seelische Handicaps. Diese sind in den meisten Fällen nicht von außen erkennbar, also »unsichtbar«. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr Leid und ihre Hürden im Alltag nicht sichtbar wären. Dass psychische Behinderungen bzw. Erkrankungen weniger Beachtung finden als körperliche,...