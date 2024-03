In Deutschland gibt es heute mehr Antisemitismusexperten als Jüdinnen und Juden. Davon, dass deren konkrete Bedrohung von so vielen kennerischen Gojim eingedämmt worden wäre, hat man noch nichts gehört, wohl aber davon, dass sich aufgrund der von FAZ bis ZDF, von Bild bis Taz erteilten »Expertisen« ganze Gruppen der Bevölkerung – Migranten und Linke, neuerdings auch vorlaute jüdische Künstlerinnen – unter Generalverdacht gestellt sehen. In dieser bedrückenden Lage w...