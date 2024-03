Khalil Gibran ist 1883 in ­Bischarri im heutigen Libanon geboren. Sein kurzes ­Leben war für die damalige Zeit sehr unstet. Als Zwölfjähriger emigrierte er mit seiner Familie nach Boston, kehrte aber wenig später zurück und studierte Kunst, Französisch und Arabisch. Mehrfach lebte er in Paris, wo er sein Studium fortsetzte, dann wieder in Boston, ab 1912 in New York. Schon in jungen Jahren war er als Maler erfolgreich, bevor er mit seinen auf arabisch, später auch a...