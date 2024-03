Obwohl New York City über acht Millionen Einwohner zählt und als am dichtesten besiedelte Stadt der USA gilt, ist der notorisch quirlige Big Apple vielfach als Ort der Einsamkeit beschrieben worden. So hat Jonathan Lethem in seinem Roman »Die Festung der Einsamkeit« die Geschichte eines weißen Kindes erzählt, das sich als Außenseiter in einem von schwarzer Kultur geprägten Teil Brooklyns in die Phantasiewelt der Superheldencomics zurückzieht. Die britische Autorin O...