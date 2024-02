Ein paar Wochen vor Reisebeginn ging es um mögliche Themen für Artikel über Vietnam. Einer meiner Vorschläge lautete, dort durch die Straßen zu flanieren und von meinen Eindrücken zu berichten. Das war naiv.

Ein Flaneur hätte in Hanoi wie in Ho-Chi-Minh-Stadt eine überschaubare Lebenserwartung. Nicht nur stellt die Überquerung so mancher Straße eine Herausforderung dar – auch viele Gehwege sind vollgestellt, mit Verkaufsständen, Restaurantmöbeln und mit Mopeds, die ...