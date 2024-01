Der Blick in die Welt zeigt ein weiteres Mal das Spektakel des Krieges. Dies ist ein kolonialer Krieg, so viel ist sicher. Ein Krieg, den die regionale Hegemonialmacht Israel gegen eine im Grunde unbewaffnete Bevölkerung in Gaza führt.

Die eine Seite hat die höchstentwickelten Waffen einschließlich Kampfflugzeugen, während die andere Seite, nun ja, Steine hat. Um fair zu sein: Diese andere Seite hat auch Raketen, aber die meisten von ihnen sind nicht einmal in der L...