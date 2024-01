Der Krieg in der Ukraine, die Ermordung und Vertreibung der Palästinenser in Gaza, das langjährige Embargo der USA gegen Kuba, das sind Themen, die in vielen politischen Diskussionen präsent sind. Wenig präsent ist, dass es in Afrika heute immer noch eine Kolonie gibt. Die letzte Kolonie Afrikas ist die Westsahara.

Die Westsahara liegt an der afrikanischen Atlantikküste und grenzt im Norden an Marokko, im Nordosten an Algerien und im Osten und Süden an Mauretanien. ...