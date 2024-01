Die Erstürmung des Kapitols in Washington am 6. Januar 2021 ist ein Wendepunkt in der Geschichte der Demokratie. Bei der Untersuchung der heutigen Pathologien des demokratischen Systems gibt es ein Vorher und ein Nachher. Wir werden hier ein bestimmtes Ereignis, die Erstürmung des Kapitols, analysieren, das in einem bestimmten Land, den Vereinigten Staaten, und zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Ende der Amtszeit des republikanischen Präsidenten Donald Trump, stattfa...