Im Verlag 8. Mai GmbH erscheint nicht nur die marxistische Tageszeitung junge Welt. Was vielen nicht bekannt sein dürfte: Der Verlag ist auch Eigentümer der Rechte der deutschsprachigen Ausgaben der Werke von W. I. Lenin. Wie ist es dazu gekommen?

Die Rechte an der deutschsprachigen Übersetzung der Werke Lenins gehörten ursprünglich dem Dietz-Verlag Berlin, in dem die bekannten »braunen Bände« zu Zeiten der DDR erschienen waren. In diesem Verlag sind auch die Marx-E...