Vor zehn Jahren, am 13. Januar 2014, starb in Berlin unser langjähriger Autor Werner Pirker, der mit seinen Leitartikeln und Analysen die journalistische Linie der jungen Welt seit Mitte der 1990er Jahre maßgeblich mitentwickelt hat. Wir erinnern mit dem nachstehenden Beitrag an unseren Kollegen. Der Text erschien zuerst am 21. April 2010 auf den jW-Themaseiten anlässlich des 140. Geburtstags des russischen Revolutionärs. (jW)

Zu den Kernelementen fortschrittlichen ...