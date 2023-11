Zu den ihre gesamte Existenz begleitenden Traditionen dieser Zeitung gehört der hohe Stellenwert, der künstlerischem Schaffen eingeräumt wird. Und das nicht nur in der Berichterstattung, sondern ebenso bei Veranstaltungen und anderen begleitenden Aktivitäten. Dabei entstand die Idee, die Leserschaft ganz unmittelbar mit den Künstlern und ihren Werken in Berührung, ja, wenn möglich, sogar in den Besitz hochwertiger Kunst zu bringen. Ein Meilenstein n diesem Bemühen w...