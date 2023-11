Oxana lebt in San Francisco, Kalifornien. Von rund 4.800 US-Dollar brutto im Monat. Davon gehen 1.300 Dollar, also gut 27 Prozent, an ihren Vermieter, erklärt sie im Gespräch mit junge Welt. Im Sunset District bewohnt die 27jährige ein acht Quadratmeter großes Zimmer. Die Wohnung teilt sie mit drei anderen. Insgesamt beträgt die Miete für weniger als 80 Quadratmeter 5.200 Dollar im Monat. »Verglichen mit Freundinnen von mir, habe ich es noch sehr gut«, sagt Oxana. S...