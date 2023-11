Einmal mehr wird die Alltagserfahrung durch offizielle Zahlen bestätigt: Das aktuelle Wohnbarometer des privatwirtschaftlichen Immobilienportals Immoscout24 zeigt, dass die Nachfrage nach Mietwohnungen in Düsseldorf im dritten Quartal deutlich gestiegen sind. Sie ist in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt im Vergleich zum Vorquartal um ganze zwölf Prozent angewachsen. Noch deutlicher sind die Zahlen nur in Köln und München gestiegen. In diesen Großstädten n...