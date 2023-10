»Tante Voss«, wie die liberale Vossische Zeitung in Berlin genannt wurde, meldete am Morgen des 17. Oktober 1923 einen Kurs von einem Dollar zu aus heutiger Sicht unvorstellbaren 4,5 Milliarden Mark, in der Abendausgabe aber schon zu 5,5 Milliarden Mark. Am Abend des 18. Oktober waren es 8,16 Milliarden. Wenn der Devisenhandel am 19. Oktober mit »nur« 7,6 Milliarden startete, dann bedeutete das keinen Wendepunkt, sondern eine »Delle« in der Entwertung der Mark – zum...