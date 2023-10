Das Jahr 1923 wird von heutigen Historikern und Publizisten überwiegend als ein Jahr der Bewährungsproben für »Demokratie« und »Republik« bezeichnet. Am Ende überlebte die Republik, obgleich sie sich existenziell bedroht sah, und das nicht allein infolge einer überbordenden Inflation und der Besetzung des Ruhrgebietes. Sie hing wie an einem seidenen Faden, der am Ende hielt. Doch darf auch gesagt werden, es seien »die Demokraten« gewesen, die in den Auseinandersetzu...