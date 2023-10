Salvador Allende Gossens sei »ein Politiker« gewesen, »wie ihn nicht nur Chile bräuchte«. So lautet das Resümee Günther Wessels in seiner Biographie des am 11. September 1973 gestorbenen Präsidenten des südamerikanischen Landes. Erschienen ist sie kurz vor dem 50. Jahrestag des Militärputsches. Allende sei mutig gewesen, prinzipientreu, beharrlich, überzeugend, radikal demokratisch und partizipativ. Und sowieso: »Ein Politiker, der Kompromisse einging, aber seine Ha...