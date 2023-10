Mag sein, ich treffe nicht ganz den richtigen Ton. Mag sein, ich bin gar nicht in der Lage, über Bert ­Papenfuß zu reden, ihm nachzurufen. Eines weiß ich. Bert war schon da, als ich in Berlin einrückte, um dort Kunst zu studieren. Habe ihn als einen äußerst zierlichen Gesellen mit furchtbar gepflegten langen Haaren, einem sondergleichen Engelsgesicht in Erinnerung. Die-Ruhe-weg lag in se...