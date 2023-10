Es gibt ein Foto des nunmehr vor 20 Jahren verstorbenen Peter Hacks (1928–2003), das den Dramatiker in ungewöhnlicher Pose zeigt. Er sitzt im Schneidersitz, die Schultern gekrümmt, in einem Kamin und lächelt. Das Bild wurde in den späten 70er Jahren auf dem Landsitz von Hacks, der »Fenne«, aufgenommen. Wer bei dem Namen, der auf eine alte Bezeichnung für eine sumpfige Landschaft zurückgeht, an ein gedrungenes, hutzeliges Häuschen oder eine Kate denkt, liegt falsch. ...