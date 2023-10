Ihr Debütroman »Tric-Trac« wurde als »großer Wurf« bezeichnet. Aber auch als »Überwältigungsorgie, blasphemisch zum Bersten angefüllt mit seitenlangen Beschimpfungssuaden«. Sogar von Islamfeindlichkeit war die Rede.

Ja, es war auch von »detaillierten Beschreibungen sexueller Lustbarkeiten« die Rede. Was soll ich sagen? Was den Menschen ausmacht, macht auch die Kunst aus. So ist das.

Man hatte vermutet, dass es sich bei Asjadi um das Pseudonym eines bekannten Schrif...