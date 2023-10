Wäre dieses Buch ein Stück Rapmusik, dann vielleicht ein Song vom Wu Tang Clan oder KRS One mit harten Beats, wobbelnden Bässen und einem mal glatten, mal brüchigen Flow. Denn ähnlich geht auch Colson Whitehead mit der Sprache um, verkürzt Sätze, plaziert Einwürfe, schweift ab. Aber klar, Anfang der 1970er Jahre spricht in Harlem noch niemand von HipHop. Also müssen wir hier eher über Songs der Spinners, »Ain’t No Love in the Heart of the City« von Bobby »Blue« Band...