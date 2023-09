Die »Freundschaft zwischen unseren beiden Staaten kennt keine Grenzen, es gibt ­keine ›verbotenen‹ Gebiete für die Kooperation«: Der Satz aus der Gemeinsamen Erklärung, auf die sich die Präsidenten Chinas und Russlands, Xi Jinping und Wladimir Putin, am 4. Februar 2022 am Rande der Olympischen Winterspiele in Beijing einigten, wird im Westen immer wieder als Beleg für die Behauptung herangezogen, Beijing und Moskau seien aufs engste verbündet; sie unterstützten sich...