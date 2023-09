Wie allgemein bekannt ist, starb der chilenische Dichter und Diplomat Pablo Neruda am 23. September 1973. Viele, die Neruda in seinen letzten Tagen in der Klinik begleiteten, wussten, dass er seit 1969 an Prostatakrebs erkrankt war. Während seiner Zeit als Botschafter in Frankreich hatte er sich zwei Operationen unterziehen müssen. Man ging daher davon aus, dass er an den Folgen der Krankheit gestorben war.

Manuel del Carmen Araya Osorio, Nerudas Sekretär, Chauffeur...