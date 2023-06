Von Tafel zu Tafel

Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam; die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Joh, 2.9

Das heutige Georgien gilt gemeinhin als eines der Ursprungsgebiete des Weinbaus. Die dortige Tradition geht weit zurück. Wie der Weinhistoriker Rod Phillips schreibt: »Die älteste bekannte Weinkellerei befindet sich in der Region des südlichen Kaukasus im heutigen Georgien und ist ungefähr 8.000 Jahre alt. Allerdings finden sich weitere unbezweifelbare Anhaltspunkte für die Existenz von Wein als Nahrungsmittel in der Region erst wesentlich später. An vielen der frühesten Fundorte, wo Weinbau nachgewiesen werden konnte – so wie in Georgien, China und im Zagros-Gebirge an der Grenze zwischen dem heutigen Iran und Irak – ist Wein zunächst wahrscheinlich im Zusammenhang religiöser Rituale wie Beerdigungen gebraucht worden.«

Die an der Ausgrabung der 8.000 Jahre alten Kellerei in Georgien beteiligten A...