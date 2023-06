Zum Inhalt dieser Ausgabe | Chin-chin auf den Untergang Spaniens Weinbauern stehen angesichts des Klimawandels unter Stress Carmela Negrete In den vergangenen Jahren sind auf der Iberischen Halbinsel immer mehr ökologische, ökonomische und letztlich soziale Probleme aufgetreten, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Sie beeinflussen auch die dortige Weinherstellung ganz erheblich. Spanien zählt mit rund einer Million Hektar Rebfläche zu den größten Weinproduzenten der Welt. Rund 427.000 Beschäftigte zählt die Branche, darin inbegriffen sind nicht nur Produktion, Verkauf und Export, sondern auch der Weintourismus. Letzterer verschafft kleineren ländlichen Orten eine zusätzliche Einnahmequelle und sorgt für Anreize zu öffentlichen Investitionen in diese ansonsten abgehängten Regionen des Landes. Spaniens Weinbauern müssen sich deshalb darauf einstellen, Bedingungen zu erhalten, die diesen Tourismus ermöglichen. Dazu gehört inzwischen leider auch, sichere Refugien zu schaffen, wo Besucher der Gegend im Falle von immer häufiger auftretenden Waldbränden oder auch Überflutungen Unterschlupf finde...

