Von den Hügeln

Der Kraichgau ist das Land zwischen dem Odenwald im Norden und dem Schwarzwald im Süden, im Westen begrenzt von der Rheinebene und im Norden und Osten vom Lauf des Neckars. Die Landschaft ist das, was man gern »lieblich« nennt: nicht allzu hohe Hügel, darauf Streuobstwiesen, Wälder auf den Kuppen, in den Dörfern ein bisschen Kleinindustrie, aber auch noch Landwirtschaft: Raps und Getreide. Der Weinbau wird hier nicht in Monokulturen betrieben wie an der Weinstraße oder im Rheingau; Rebstöcke stehen dort, wo sich Süd- oder Westhänge dafür anbieten. Dazu mag beitragen, dass die Weinberge hier nicht an den Hängen eines in Nord-Süd-Richtung oder wie im Rheingau von West nach Ost ausgerichteten dominierenden Gebirgszuges angelegt sind, sondern eben verstreut sind.

Und das bei sehr unterschiedlichen Terroirs. Philipp Plag vom gleichnamigen Weingut in dem kleinen Ort Kürnbach südlich von Eppingen, unweit der UNESCO-Welterbestätte Kloster Maulbronn, weist in die ...