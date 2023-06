Deutsch und trocken

Noch eben wirkte Freyburg an der Unstrut wie ein verschlafenes kleines Örtchen. Still und schön liegen die großen, im Ort gelegenen Gärten, die in allen Farben blühen. Als wir um die Ecke biegen, ist es plötzlich laut. Hunderte Menschen stehen auf dem Vorplatz des wohl bekanntesten Unternehmens der Region, der Rotkäppchen-Sektkellerei. Vor kurzem hat hier die Rotkäppchen-»Erlebniswelt« eröffnet. Es gibt Führungen durchs hauseigene Museum – und natürlich Verkostungen. An der schieren Größe der neu errichteten Eventhalle des Sektimperiums, das sich 2002 den Konkurrenten Mumm einverleibt hat, lässt sich erkennen, wo der ehemalige Volkseigene Betrieb, 1990 privatisiert und 1993 vom Management aufgekauft, hin will: ganz nach oben. Die Marktführerschaft in Deutschland hat der Sekthersteller bereits. Der Anteil liegt bei mehr als 50 Prozent. Für die Region zwischen Jena und Leipzig ist die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, die mit ihren verschiedenen Marken ...