Unternehmer als Lehrer

Reformen, Reformen, Reformen. Seit seinem Amtsantritt 2017 hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schon so gut wie alles reformiert, was überhaupt reformierbar ist – und das zumeist gegen den Willen der Mehrheit der Franzosen. Mit der Anfang des Jahres eingeleiteten Rentenreform hat Macron die größten Sozialproteste seit Mai 68 ausgelöst und ist nun isoliert wie nie. Das hinderte den Möchtegernmonarchen kürzlich aber nicht daran, das nächste zweifelhafte Projekt vorzustellen: die Reform der Berufsschule.

Am 4. Mai stellte der Präsident in einer 30minütigen Rede vor Schülern in Saintes an der Atlantikküste seine, wie er selbst sagte, »Vision« vor. »Der berufsbildende Weg muss wieder der bevorzugte Weg zur Beschäftigung werden«, sagte er und versprach, die Berufsschule zum »großen nationalen Anliegen« zu machen. Konkret geht es Macron darum, die berufliche Bildung stärker an die Interessen der Konzerne zu knüpfen.

Die Reform sieht zu...