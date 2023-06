Ausgrenzung ausdrücklich erwünscht

Bei den kommenden Schuljahreswechseln werden an den Grundschulen wieder viele aus Altersgründen frisch vakante Leitungsstellen nicht nachbesetzt. In Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es neben dem Lehrkräftemangel noch die Besonderheit, dass an öffentlichen Bekenntnisschulen Interessenten bereitstehen, die aber aus religiösen Gründen keine kommunale Grundschule leiten dürfen. Diese Bekenntnisschulen – private Einrichtungen sind ein anderes, nicht minder schwieriges Thema – sind vollständig aus öffentlichen Mitteln finanzierte Schulen (hauptsächlich Grundschulen, vereinzelt Hauptschulen), an denen die Kirchen – überwiegend die katholische – die Grundsätze des pädagogischen Alltags bestimmen.

Die Kommunen als Schulträger geben dabei weite Teile der Entscheidungsbefugnisse an die Kirchen ab. Das bedeutet im Alltag, dass religionsferne oder andersreligiöse Kinder, Lehrer und Eltern in ihrem Recht auf negative Religionsfreiheit verletzt werden. Etwa indem christli...