Wie ich lernte, die Ukraine zu lieben

Es ist nicht so, als stünde im 50seitigen Fluter der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB) zum Thema Ukraine kein richtiger Satz. Einer befindet sich etwa auf Seite zwölf: »Wer sagt, dass man ein Land lieben muss, nur weil man dort geboren ist?« Das liefert die rhetorische Vorlage für das Bekenntnis einer jungen Frau, die als Kind mit ihren Eltern in den 1990er Jahren vor Elend und Antisemitismus aus der gerade unabhängig gewordenen Ukraine in die BRD übersiedelte, wie sie die Ukraine dann doch liebgewonnen habe. »In der Ukraine gibt es wie auf der ganzen Welt Antisemitismus, Sexismus und Korruption. Sie besteht aber nicht nur daraus. Heute leben viele Tausend jüdische Menschen in der Ukraine, der Präsident ist ein säkularer Jude. Stereotype über Juden sind verbreitet, aber keine einzige jüdische Person, mit der ich gesprochen habe, berichtete über antisemitische Erfahrungen. Einige Sachen in der Ukraine gefallen mir nicht. Und doch fühle ich mich d...