Schön gedacht und arm gemacht

Die spätkapitalistische Gesellschaft ist seltsam. Einerseits geht der Jugendkult so weit, dass keiner mehr »alt« sein möchte. Wer über 40 oder gar 50 Jahre ist, gilt schon als kaum »vermittelbar«. Auch deshalb wollen alle am liebsten jugendlich sein – am besten bis kurz vor der eigenen Beerdigung. Gleichzeitig ist diese Gesellschaft bemerkenswert feindlich und rücksichtslos gegenüber jungen Leuten.

Arme Kinder, arme Jugend

Die Anzahl von Armut betroffener Personen ist unter jungen Leuten zwischen 18 und 25 Jahren seit über zehn Jahren von allen Altersgruppen die höchste (über 25 Prozent). Während die Problematik der Jugendarmut fortwährend gesellschaftlich ignoriert wurde und wird, unterlagen Unter-25-jährige in Hartz IV bis zu einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) von Ende 2019 besonders scharfen Sanktionen um 100 Prozent des Regelsatzes für die erste »Fehlhandlung« und dann sofort um 100 Prozent bei den Wohnkosten für das zweite Fehlverhal...