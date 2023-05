Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wer nicht hören will, muss fühlen Eine Schreibübung zur Erinnerung Ken Merten Ich erinnere mich an Sprite aus ausgespülten Bautzner-Senfgläsern, die mir meine Mutter nachts brachte, wenn ich Durst bekam. Ich erinnere mich an die Plasteperlen auf dem T-Shirt meiner Mutter, das sie anzog, wenn ein Arztbesuch anstand und ich im Warteraum damit beschäftigt war, an den Perlen zu drehen. Auf dem ausgeblichenen T-Shirt waren tanzende Strichmännchen und neonfarbene Stroboskoptrapeze aufgedruckt. Ich erinnere mich an den ersten zerstörten NATO-Flieger im Jugoslawienkrieg und dass ich dem Abschuss zustimmte, weil ich am selben Tag auf Super RTL zugeschaut hatte, wie die »Gargoyles« im Weltkrieg Nazibomber vom Himmel holen. Meine Eltern irritierte das vielschichtig. Ich erinnere mich an Kindercola aus Superfestgläsern beim Grillen. Auf dem kleinen Fernseher, der aus der Werkstatt in den Garten gebracht wurde, lief »Sportschau«. Mein Lieblingsspieler damals war Jürgen Klinsmann, aber eigentlich interessierte ich mich nicht für Fußball. Ich eri...

