Logo am Knöchel

Den Typ, den ich gleich am Bahnhof treffen werde, kenne ich bisher nur unter seinem Alias Izyglo3001 aus dem Internet. »Wir finden uns schon«, schreibt er, »ich trage eine karierte Jacke und habe einen Nike-Karton dabei.« Seinen Wunsch, die vereinbarten 400 Euro in kleinen Scheinen mitzubringen, schlage ich aus. Dass er sich hingegen auf meinen Vorschlag einlässt, die Summe vor seinen Augen via Paypal zu begleichen, verbuche ich als Plus auf seinem von mir imaginär angelegten Karmakonto.

Izyglo3001 – in echt heißt er Markus und entpuppt sich als immerhin schon 35jähriger Geologiestudent aus Marburg – ist Reseller. Sneaker-Reseller. Ein Business, von dem ich bis vor kurzem nichts wusste. Bis zu dem Tag, an dem das inzwischen im Teenageralter angelangte Kind in bestimmtem Ton verkündete, es würde von nun an nur noch »Jordan Einser« oder »Jordan Vierer« tragen. Von mir aus, dachte ich naiv, lieber Schuhe als Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk kaufen statt ...