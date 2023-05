Eliza kam nur bis Stockholm

»But time makes you bolder,

Even children get older«

Fleetwood Mac

Jede Geburt ist ein Skandal. Für das Kind. Für die Eltern bekanntlich weniger. Die Großen weinen vor Glück, während das Kleine schreit. Schon in diesem Anfang von allem liegt komprimiert die ganze Paradoxie der Eltern-Kind-Beziehung: Zwei Seiten, durch Liebe verbunden, erleben dieselben Vorgänge äußerst unterschiedlich, teils regelrecht gegensätzlich.

Dieser Gegensatz kann produktiv werden, weil er destruktiv ist, und seine Produktivität besteht in der Destruktion seiner selbst. Wachsen bedeutet Entwachsen. Bloß ist das einer dieser Prozesse, die nie abgeschlossen sein können. Nur in seinem dauerhaften Vollzug läge eine Art Vollendung. Auch im erwachsenen Kind lebt das Kind fort, als Erinnerung an den Fremden, der man einmal war, aufbewahrt zudem in Verhaltensweisen, die man mit sich herumträgt und in denen sich die frühesten Konflikte der eigenen Biographie ausdrücken. Das Kind in dir wäc...