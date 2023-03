Strukturell benachteiligt

Die Anforderungen an Mütter steigen: Neben Kinderbetreuung gehört dazu immer noch Homeschooling, weil die Politik den Mangel an Lehrkräften nicht angeht. Außerdem muss eine Mutter heutzutage natürlich auch einen ausfüllenden Job haben – zumindest sollte er für finanzielle Unabhängigkeit sorgen. Und das alles, obwohl Frauen in den Familien deutlich mehr unbezahlte Sorgearbeit leisten wie Männer. Letzteres ist das Ergebnis einer Studie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsfragen anlässlich des sogenannten Equal Care Day am 1. März veröffentlicht hat. An diesem Tag soll darauf hingewiesen werden, dass es neben der geschlechtsspezifischen Lohnlücke auch einen spezifischen Unterschied gibt, wer in den Familien die meiste unbezahlte Sorgearbeit verrichtet, auf englisch Care.

Zu dieser Doppel- und Dreifachbelastung, die die Stellensuche und den Erfolg im Arbeitsleben ohnehin schon erschwert, kommt eine strukturelle Benachteiligung von Müttern bei der Suche ...