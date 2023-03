Recht auf Mitbestimmung

Im Kampf der Westsahara um Selbstbestimmung kommt Frauen eine hervorgehobene Bedeutung zu. Sie bauten die sahrauischen Flüchtlingslager in der algerischen Wüste auf, während die Befreiungsarmee sich den mauretanischen und marokkanischen Invasionstruppen entgegenstellte, die 1975 in die alte spanische Kolonie eingefallen waren. Sahrauische Aktivistinnen wie Aminatou Haidar und Sultana Khaja sind in aller Welt für ihren unerschrockenen Einsatz für die Menschenrechte bekannt.

Von Anfang an hatte sich die 1973 gegründete Polisario-Front zum Ziel gesetzt, »allen Formen von Diskriminierung nach ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache und Religion« ein Ende zu bereiten, wie es in ihrem Programm heißt. Ihre revolutionären Forderungen blieben nicht auf die Westsahara beschränkt. Sie wurden auch in Mauretanien geteilt, das von der gleichen Kultur bestimmt war, wo aber bis heute ein Gesellschaftssystem überdauert, in dem nicht einmal die Sklaverei überwu...