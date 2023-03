»Und sie kämpften, meist mit Erfolg«

Die kommunistische Geschichte wird meist als von Männern gedacht und gemacht dargestellt. Kommunistinnen werden wiederum oft als antifeministisch bezeichnet.

Mit ihrem Standardwerk über 25 kommunistische Aktivistinnen aus der ganzen Welt widerlegt Francisca de Haan, ehemalige Leiterin der Abteilung »Gender Studies and History« der Central European University Private University in Wien, solche Klischees.

Ihr Buch erscheint in einer Zeit der Kriege, in der errungene Frauenrechte in Frage gestellt werden und Kommunistinnen kaum mehr eine Rolle spielen. Warum gerade jetzt dieses Buch?

Seit etwa zehn Jahren gibt es einen weltweiten Aufschwung des feministischen Aktivismus und, damit verbunden, ein neues Interesse junger Menschen an feministischer Geschichte. Dieses Interesse konzentriert sich zum großen Teil auf den linken Feminismus, dabei auf die Geschichte sozialistischer und kommunistischer Frauen. Es ist kein Zufall, wenn in den letzten Jahren beispielswe...