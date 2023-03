Für eine feministische Republik

Am 11. Februar 1873 wurde in Spanien zum ersten Mal die Republik als Staatsform eingeführt und mit ihr der Weg für die institutionellen Rechte der Frauen eröffnet. »An diesem Tag dankte König Amadeo I. von Savoyen ab, und die föderalistischen Republikaner gingen auf die Straße; eine große Ansammlung forderte vor dem Kongress die Proklamation der Republik«, schrieb die Kommunistische Partei Spaniens zum Anlass des 150. Jubiläums. Die neue Regierung bestand zwar hauptsächlich aus Männern, die Monarchisten waren, doch die Ideen der Demokratisierung waren bereits aus anderen europäischen Ländern vorgedrungen.

Das Symbol war dennoch eine Frau: Das an die Französische Revolution und ihre Nationalfigur Marianne angelehnte Bild »Alegoría de la Primera Repú­blica Españolades« des spanischen Malers Tomás Padró Pedret. In ihrer linken Hand hält sie die Waage als Symbol für eine gerechte Justiz und in der rechten das Gesetz in Steinform, wie Moses es trug. Auf dem Ko...