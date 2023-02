Die schlaue Art zu waschen

»Warum hat Kai Ho unrecht?« Das ist eine Übungsaufgabe für den Nachwuchs-Tui Shi Meh, der den Rebellenführer widerlegen soll. Das Prinzip ist denkbar einfach. Der Brotkorb vor Shi Mehs Augen senkt sich ins Erreichbare, wenn der Tui seine Aufgabe erfüllt. Andernfalls entfernt sich die Belohnung.

»Diese Unzufriedenheit vieler Leute – (der Korb hebt sich), – einiger Leute – (der Korb bleibt stehen) – beutet der Kai Ho aus und ist also ein Ausbeuter! (Der Korb senkt sich schnell.)« So geht das Training. Der Lehrer stellt fest: »Wie du siehst, machst du noch Fehler, aber es steckt ein guter Kern in dir. Nimm jetzt eine Dusche und lass dich massieren.« Schließlich sollen die jungen Tuis einen Ausblick aufs Wohlleben kennenlernen. Wer dennoch abweicht, sich etwa auf die Seite Kai Hos stellt, muss spüren, worauf er dadurch verzichtet.

Tui, das ist bei Brecht die Abkürzung für »Tellekt-Uell-In«, Intellektuelle also. »Kopflanger« schreibt er andernorts, ein neuerfu...