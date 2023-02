Revolution der Straße

Schriftsteller aus Indien machten ihre erste Bekanntschaft mit Bertolt Brecht zu einer Zeit, als sich der Subkontinent im Kampf gegen die Kolonialherrschaft befand. Als der Erste Internationale Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur 1935 in Paris tagte, hörten die indischen Teilnehmer Mulk Raj Anand und Sajjad Zaheer neben anderen bekannten Schriftstellern aus verschiedenen Ländern auch Brecht sprechen. Ein Jahr darauf wurde in Indien die Progressive Writers Association (PWA) ins Leben gerufen, 1937 wurde Anand auch zum Zweiten Internationalen Schriftstellerkongress entsandt, wo es nochmals zu einer Begegnung mit Brecht kam. Mulk Raj Anand war 1943 ebenfalls an der Gründung der Indian People’s ­Theatre Association (IPTA) beteiligt.

Beide Organisationen standen ideologisch links und verstanden sich als antikolonial und antifaschistisch. Beide befassten sich mit den gesellschaftlichen Bedingungen im damaligen Indien – mit Hunger und Armut, sozia...