Kein Frieden ohne Gleichheit

Wir Frauen zahlen den höchsten Preis für den Krieg. Denn wir schenken Leben, wir ziehen unsere Kinder auf, manchmal unter schwierigsten Bedingungen, in der Hoffnung, dass sie unsere Nachfolge antreten und ihrerseits ein menschenwürdiges Leben für künftige Generationen garantieren. Das Ausmaß an Gewalt, das Frauen in den Kriegen erleiden, sollte die westlichen Demokratien, die militärische Lösungen bevorzugen, abschrecken.

Kriege, alle Kriege, sind ein Verbrechen. Der Krieg muss so weit wie möglich vermieden werden. Aber die Realität sieht anders aus. Ausländische Militärinterventionen werden uns aufgezwungen und mit allen möglichen Gründen gerechtfertigt. Die wirklichen Probleme, um die es geht, werden durch Lügen vor der öffentlichen Meinung verborgen, auch vor jener der angegriffenen Länder.

Eine Bedrohung?

Mali, wo ich herkomme, ist, wie der aus Timbuktu stammende Dichter Albakaye Ousmane Kounta es nennt, ein Land, in dem sich Menschen, Kulturen und Tr...