Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. January 2023, Nr. 12

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kurze Chronik der UdSSR Von der Oktoberrevolution und der Gründung 1922 bis zur Selbstauflösung des Obersten Sowjets 1991 Arnold Schölzel 7. November 1917: Die Oktoberrevolu­tion befreit die vom Zarismus unterdrückten Völker Russlands. Mai 1918: Die Konterrevolution eröffnet den Bürgerkrieg, an dem 14 westliche Staaten bis 1922 teilnehmen. 19. Juli 1918: Annahme der Verfassung der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) 10. März 1919: Die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik (USSR) wird ausgerufen. 31. Juli 1920: Die Belorussische Sozialistische Sowjetrepublik (BSSR) wird proklamiert. November 1921: Beschluss der RKP (B) über die Gründung der Transkaukasischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik mit Georgien, Aserbaidschan und Armenien. Sie besteht bis zur Verfassung der UdSSR von 1936. September 1922: Eine Kommission des Politbüros der Russischen Kommunistischen Partei (Bolschewiki) (RKP–B) legt einen von Stalin ausgearbeiteten Unionsplan vor: Die RSFSR soll die anderen Sowjetrepubliken aufnehmen. Lenin (siehe Seite 7 dieser Beilage) kritisiert das Konzept...

Artikel-Länge: 7614 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen