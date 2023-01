Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. January 2023, Nr. 12

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wie die Fliege in der Milch Lenin über die Gründung der UdSSR, den Kampf gegen großrussischen Chauvinismus und über die Gleichberechtigung der Nationalitäten 30. Dezember 1922: Es scheint, ich habe mich vor den Arbeitern Russlands sehr schuldig gemacht, weil ich mich nicht mit genügender Energie und Schärfe in die ominöse Frage der Autonomisierung (der Plan, die vier existierenden Sowjetrepubliken – Russische, Belorussische, Ukrainische und Transkaukasische – durch ihren Eintritt in die Russische Sowjetrepublik auf der Grundlage von Autonomie zu vereinigen. Stalin hatte dies im September 1922 vorgeschlagen, Lenin das scharf kritisiert und die Vereinigung auf der Grundlage von Gleichberechtigung verlangt. Dem folgte das Zentralkomitee im Oktober 1922, jW) eingemischt habe, die offiziell, glaube ich, als Frage der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken bezeichnet wird.

(…) Ich konnte lediglich mit Gen. Dzierzynski sprechen, der vom Kaukasus gekommen war und mir erzählte, wie diese Frage in Georgien steht. Auch mit Gen. Sinowjew konnte ich ein paar Worte wechseln und ihm meine Befürchtungen hinsichtlich diese...

Artikel-Länge: 7127 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen