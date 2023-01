Welthistorisch einzigartig

Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, begründet auf einer radikalen Neugestaltung der sozialen und zwischennationalen Beziehungen, existiert nicht mehr. Ihre Gründung erfolgte am 30. Dezember 1922 auf dem I. Unionskongress der Sowjets. Exakt 69 Jahre später, am 30. Dezember 1991, wurde die von einer Windmaschine permanent in Laune gehaltene rote Fahne über dem Kreml eingeholt und – ohne Zeremonie – die geschichtslose Trikolore (in der Zarenzeit die Flagge der russischen Handelsmarine) aufgezogen. Davor, am 22. Dezember 1991, war die UdSSR von den Präsidenten der Republiken, die nicht mehr sowjetisch und nicht mehr sozialistisch waren, für aufgelöst erklärt worden. Das heroischste Kapitel der Weltgeschichte endete in Alma-Ata in einem Saufgelage.

Zurück zu den heroischen Zeiten. Die Gründungsmitglieder der UdSSR waren die Russische SFSR, die Ukrainische SSR, die Belorussische SSR und die Transkaukasische SFSR. Die staatliche Vereinigung folgte de...